Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...

Додано: Пон 10 гру, 2018 19:45

Тракторист написав: всё к чему прикасается наш гарант обречено на неудачу... всё к чему прикасается наш гарант обречено на неудачу...

да нет это отражение процессов что идут в стране. Много говорильни в процессе воровство а на выходе - "экспресс в Борисполь"). Вот простой пример- в том году во Львове в больничку на Топольной попал хороший знакомый, ездил к нему, двери окна вроде новые но кошмар просто по сути, как с картонок сделаны и кривые.. разговорился с персоналом - чего мол так? ремонт вроде а хуже старого вышел. в общем суть в том, что керманычи больнички захотели и получили такой откат, что та контора которая меняла двери/окна, что бы хоть что то заработать после отката ставила самый копеечный хлам. Так и тут с Борисполем. А учитывая, что у нас за коррупцию и воровство в стране никого не садят то и смысла искать виноватых нет. Проблема не в том что не умеют построить а в том, что все разворовывают.