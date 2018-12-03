Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:49
а чего ещё ожидать от поездов которым по 10 и более тет и пробег их по миллиону километров и более...
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:15
Читал что и в этом проекте украли миллионы,от покраски поручней и крыш,до системы продажи билетов,компании однодневки,погуглить если не верите.И это распиарили гиперлупа,жаль на открытии не сломалось)))
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:48
Один раз - случайность, второй - совпадение, ну а третий - это уже статистика!
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:58
То же самое подумалось
Вот бы застрял в снежном поле на пару часов, когда вся "бригада" в нем ехала
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:05
Родная страна- воров.И никто не сядет,как всегда.Хотелось бы как в Китае.К расстрелу 2-3 чела.
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:16
Очень удобный экспресс, только, чтобы не опаздывал, надо ещё в депо прицеплять к старому советскому тепловозу.
Хочешь доехать в аэропорт быстро - садись на рейковый экспресс, хочешь доехать вовремя - садись на такси.
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:20
Виноваты не омеля с порошком, а оккупанты - продают нам разбодяженную солярку, чтобы украинские танки и польские Pesa глохли на полпути.
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