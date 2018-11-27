Нагадаємо, раніше в Україні завершився сезон ремонту і будівництва доріг в 2018 році.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, де найгірше використовують дорожній фонд (інфографіка).
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:19
У Мінінфраструктури розповіли, де найгірше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, де найгірше використовують дорожній фонд (інфографіка).
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:19
Нужна гарантия, для начала хотя бы 10+ лет и криминальная ответственность.
Дороги, это все. И жизни людей и экономика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:30
А потом бы не помешала и инфографика о тех участках дорог, на которые этот фонд использовали. По каждой области.
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