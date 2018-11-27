RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінінфраструктури
розповіли, де найгірше...

У Мінінфраструктури розповіли, де найгірше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:19

У Мінінфраструктури розповіли, де найгірше...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, раніше в Україні завершився сезон ремонту і будівництва доріг в 2018 році.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, де найгірше використовують дорожній фонд (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86062
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:19

Нужна гарантия, для начала хотя бы 10+ лет и криминальная ответственность.
Дороги, это все. И жизни людей и экономика.
Rainbow
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:30

А потом бы не помешала и инфографика о тех участках дорог, на которые этот фонд использовали. По каждой области.
forumreader
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 09.09.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 17:13
2 156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 17:22
Cactus
В КГГА розповіли, де з'являться перехоплюючі паркінги
R2 » П'ят 30 лис, 2018 15:57
1 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 15:57
Всюдиносапхайчик
У Приватбанку розповіли, як працюватимуть під час...
R2 » Вів 27 лис, 2018 16:57
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 16:57
-rx-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.