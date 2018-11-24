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Дивися повний текст Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона гривень.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:06
Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона гривень.
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