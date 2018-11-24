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Верховна Рада купила сім
Toyota Camry на 5,6 мільйона...

Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:06

Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Дивися повний текст Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:06

Є з кого брати приклад.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:41

Re: Верховна Рада купила сім Toyota Camry на 5,6 мільйона...

А у нас в квартире газ!!! И средние зарплаты за десяточку.

За год суточные расходы граждан Украины на продукты питания увеличились на 10 гривен - до 64 гривен в сутки. Соответствующие данные приводит Госслужба статистики в аналитическом отчете за первое полугодие 2018-го. За год количество украинцев, живущих за чертой бедности сократилось на 9,2%. Однако 33,9% граждан страны (14 млн человек) все еще получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума (3261 грн в августе). При этом финансовая разница между 10% самых богатых и самых бедных украинцев увеличилась за год на 0,2%. По итогам 6 месяцев 2018-го среднестатистический "толстосум" получал в пять раз больше среднего малоимущего.

Кому Камри, а кому и на телегу денег нет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:30

Оставить 1 служебную машину на всю эту зРаду и пусть записываются в очередь.
Не устраивает очередь, так пусть уменьшают количество сотрудников или ездят на общественном транспорте бесплатно - они же льготники.

Устраивают пир на весь мир, а люди работая на работе не могут нормально покушать/одется/купить квартиру/автомобиль и жить, а не выживать.

И раз на то пошло, то почему Тойота, а не "Украинский" Еврокар? Не хотят поддержать "отечественного" производителя.
Rainbow
 
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