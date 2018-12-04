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У Кабміні готові ввести ще
більші пільги на придбання...

У Кабміні готові ввести ще більші пільги на придбання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:49

У Кабміні готові ввести ще більші пільги на придбання...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабінеті міністрів готові ввести ще більші пільги на придбання екологічно чистих автомобілів.

Дивися повний текст У Кабміні готові ввести ще більші пільги на придбання екологічно чистих автомобілів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:49

Так сказать, подкласть сыра в мышеловку.)))
Какая разница, заливать в бак или сжигать в ТЭC?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:56

p_a_l , поездишь, заправишь... зарядишь, узнаешь)))
По деньгам существенно.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:10

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=18131

Вони прийняті 15.05.2018, гляньте на сайті Верховної Ради, що за перепост новин без перевірки? Жодного слова про пільги і повернення коштів немає, як в проекті закону так і в пояснювальній записці. Журналістам платять за кількість спаму?
sviatkey
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:18

  magneet написав:p_a_l , поездишь, заправишь... зарядишь, узнаешь)))
По деньгам существенно.

Это пока электроэнергия не подорожала. Сомневаюсь что шара будет всегда. А то что будут провода из каждой форточки торчать на подзарядку, то это факт. :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:22

  p_a_l написав:Так сказать, подкласть сыра в мышеловку.)))
Какая разница, заливать в бак или сжигать в ТЭC?


Для простоты, есть шанс что КПД будет выше, или сопоставим, но не факт. А в целом - разница в точке загразнения, в том что ГЭС/АЭС/СЭС/ВЭС ничего не жгут и в перспективе мы откажемся от ископаемого топлива.
darkangel
 
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