У Кабінеті міністрів готові ввести ще більші пільги на придбання екологічно чистих автомобілів.
Дивися повний текст У Кабміні готові ввести ще більші пільги на придбання екологічно чистих автомобілів.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:49
У Кабміні готові ввести ще більші пільги на придбання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні готові ввести ще більші пільги на придбання екологічно чистих автомобілів.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:49
Так сказать, подкласть сыра в мышеловку.)))
Какая разница, заливать в бак или сжигать в ТЭC?
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:56
p_a_l , поездишь, заправишь... зарядишь, узнаешь)))
По деньгам существенно.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:10
Вони прийняті 15.05.2018, гляньте на сайті Верховної Ради, що за перепост новин без перевірки? Жодного слова про пільги і повернення коштів немає, як в проекті закону так і в пояснювальній записці. Журналістам платять за кількість спаму?
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:18
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:22
Для простоты, есть шанс что КПД будет выше, или сопоставим, но не факт. А в целом - разница в точке загразнения, в том что ГЭС/АЭС/СЭС/ВЭС ничего не жгут и в перспективе мы откажемся от ископаемого топлива.
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