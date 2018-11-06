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У Японії мільйони покинутих
будинків розпродають за...

У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53

У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за...

Пропонуємо до обговорення:
В Японії запустили нову державну програму, за якою понад 8 мільйонів покинутих будинків продаватимуть за дуже низькими цінами, або роздаватимуть безоплатно за низки умов.

Дивися повний текст У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за низькими цінами або віддають задарма.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53

И где они поместились?
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