У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за...
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53
Пропонуємо до обговорення:
В Японії запустили нову державну програму, за якою понад 8 мільйонів покинутих будинків продаватимуть за дуже низькими цінами, або роздаватимуть безоплатно за низки умов.
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У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за низькими цінами або віддають задарма
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R2
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53
И где они поместились?
p_a_l
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:42
Через пяток лет и в Украине будет такая же картина
cisukr
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:15
cisukr Ви зараз поїдьте від будь-якого райцентру далі 20 км, ситуація буде аналогічна.
GBK
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:00
cisukr
Да нет, раньше всё начнется, намного раньше. Уже в этом году в Киеве введено в эксплуатацию жилья на 40,8% меньше, чем в прошлом году. Так это столица. Нет смысла строить пустые коробки- покупать некому.
http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... it_zhilya/
ASDF
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:05
GBK, да и в райцентрах уже не намного лучше. в моем проулке из 9 частных домов пустуют 4 дома. И похожая ситуация на соседних улицах (зимой это особенно заметно - где снег не убирается).
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RomanTik
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:49
ASDF написав:
же в этом году в Киеве введено в эксплуатацию жилья на 40,8% меньше
Киев, Львов, Одесса и пр областные центры еще ничего так.. вы на Черниговщину съездите.. там села пустые стоят вымершие, а некоторых дома даром отдают только живи.
Джон
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Додано: Вів 11 гру, 2018 05:42
ASDF написав: cisukr
Да нет, раньше всё начнется, намного раньше. Уже в этом году в Киеве введено в эксплуатацию жилья на 40,8% меньше, чем в прошлом году. Так это столица. Нет смысла строить пустые коробки- покупать некому.
http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... it_zhilya/
понятно что по таким конским ценам их мало покупают. снизят еще раза в 2, тогда продажи будут.
galex
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