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У Японії мільйони покинутих
будинків розпродають за...

У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53

У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за...

Пропонуємо до обговорення:
В Японії запустили нову державну програму, за якою понад 8 мільйонів покинутих будинків продаватимуть за дуже низькими цінами, або роздаватимуть безоплатно за низки умов.

Дивися повний текст У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за низькими цінами або віддають задарма.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53

И где они поместились?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:42

Через пяток лет и в Украине будет такая же картина
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:15

cisukr
Ви зараз поїдьте від будь-якого райцентру далі 20 км, ситуація буде аналогічна.
GBK
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:00

cisukr Да нет, раньше всё начнется, намного раньше. Уже в этом году в Киеве введено в эксплуатацию жилья на 40,8% меньше, чем в прошлом году. Так это столица. Нет смысла строить пустые коробки- покупать некому.
http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... it_zhilya/
ASDF
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:05

GBK, да и в райцентрах уже не намного лучше. в моем проулке из 9 частных домов пустуют 4 дома. И похожая ситуация на соседних улицах (зимой это особенно заметно - где снег не убирается).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:49

Re: У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за...

  ASDF написав:же в этом году в Киеве введено в эксплуатацию жилья на 40,8% меньше
Киев, Львов, Одесса и пр областные центры еще ничего так.. вы на Черниговщину съездите.. там села пустые стоят вымершие, а некоторых дома даром отдают только живи.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 05:42

  ASDF написав:cisukr Да нет, раньше всё начнется, намного раньше. Уже в этом году в Киеве введено в эксплуатацию жилья на 40,8% меньше, чем в прошлом году. Так это столица. Нет смысла строить пустые коробки- покупать некому.
http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... it_zhilya/


понятно что по таким конским ценам их мало покупают. снизят еще раза в 2, тогда продажи будут.
galex
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