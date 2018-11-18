І пояснив все технічними проблемами.
Дивися повний текст У monobank стався збій в обслуговуванні карток.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30
У monobank стався збій в обслуговуванні карток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У monobank стався збій в обслуговуванні карток.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30
Тобто, якщо платежі не проходили і кешбеку нема. Якщо пройшли - нема за що давати бо клієнт не постраждав.
Креативненько!
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