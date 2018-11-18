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У monobank стався збій
в обслуговуванні карток

У monobank стався збій в обслуговуванні карток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30

У monobank стався збій в обслуговуванні карток

Пропонуємо до обговорення:
І пояснив все технічними проблемами.

Дивися повний текст У monobank стався збій в обслуговуванні карток.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30

Тобто, якщо платежі не проходили і кешбеку нема. Якщо пройшли - нема за що давати бо клієнт не постраждав.
Креативненько!
kizino
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