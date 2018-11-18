І пояснив все технічними проблемами.
Дивися повний текст У monobank стався збій в обслуговуванні карток.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30
У monobank стався збій в обслуговуванні карток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У monobank стався збій в обслуговуванні карток.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30
Тобто, якщо платежі не проходили і кешбеку нема. Якщо пройшли - нема за що давати бо клієнт не постраждав.
Креативненько!
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:25
Прокол за проколом. С меня взяли неправильную комиссию за перевод по реквизитам на адрес юридического лица, вместо 2% взяди 4%. Хорошо, что заметил. Спорили, потом согласились и вернули деньги.
Налог на кэшбек считают неправильно. Во всем мире правила округления одинаковые, а у монобанка иные, они все округляют в сторону увеличения, в итоге мой кэшбек после налогов не досчитался 2 копеек. Помножьте на всех клиентов и их кэшбеки и выйдет круглая сумма.
Кстати, капитализация процентов по всем вкладам считается неправильно. Например, при годовой ставке в 16% с учетом ежемесячной капитализации эффективная ставка должна быть 17.22%, монобанк показывает 16.17%. Задал этот вопрос. До сих пор, спустя 3 дня, отвественные работники рассматривают вопрос.
Так что качество работы банка катится вниз.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:12
Не верю я им,те кто работали с приватбанка и выводили миллиарды баксов с Коломойского не заслуживают доверия.Скоро депозитики будут привлекать,а там ...,это легче чем честно пахать в нашей стране.Короче не верю им.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:55
ну эти хоть ночью затеяли перевозку оборудования. А вот приват - в пятницу сразу после обеда перевод средств не работал в течении 2 часов и кроме извинения на странице переводов в приват24 - ничего.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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