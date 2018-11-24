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У monobank стався збій
в обслуговуванні карток

У monobank стався збій в обслуговуванні карток
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30

У monobank стався збій в обслуговуванні карток

Пропонуємо до обговорення:
І пояснив все технічними проблемами.

Дивися повний текст У monobank стався збій в обслуговуванні карток.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30

Тобто, якщо платежі не проходили і кешбеку нема. Якщо пройшли - нема за що давати бо клієнт не постраждав.
Креативненько!
kizino
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:25

Прокол за проколом. С меня взяли неправильную комиссию за перевод по реквизитам на адрес юридического лица, вместо 2% взяди 4%. Хорошо, что заметил. Спорили, потом согласились и вернули деньги.

Налог на кэшбек считают неправильно. Во всем мире правила округления одинаковые, а у монобанка иные, они все округляют в сторону увеличения, в итоге мой кэшбек после налогов не досчитался 2 копеек. Помножьте на всех клиентов и их кэшбеки и выйдет круглая сумма.

Кстати, капитализация процентов по всем вкладам считается неправильно. Например, при годовой ставке в 16% с учетом ежемесячной капитализации эффективная ставка должна быть 17.22%, монобанк показывает 16.17%. Задал этот вопрос. До сих пор, спустя 3 дня, отвественные работники рассматривают вопрос.

Так что качество работы банка катится вниз.
Spets
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:12

Не верю я им,те кто работали с приватбанка и выводили миллиарды баксов с Коломойского не заслуживают доверия.Скоро депозитики будут привлекать,а там ...,это легче чем честно пахать в нашей стране.Короче не верю им.
lavidenko
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:55

ну эти хоть ночью затеяли перевозку оборудования. А вот приват - в пятницу сразу после обеда перевод средств не работал в течении 2 часов и кроме извинения на странице переводов в приват24 - ничего.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:06

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
«Нам очень стыдно за то, что мы могли вас подвести. В качестве извинений всем пострадавшим мы сегодня отправим 50-процентный кэшбек на покупки Apple Store и Google Store»

У monobank стався збій в обслуговуванні карток



Классная компенсация :o

1. Сколько клиентов монобанка пострадало от этого, ночного, полуторачасового сбоя?
2. Сколько из них совершало покупки Apple Store и Google Store через монобанк?
3. А именно сегодня ночью?
Это сотни, десятки? Скорее всего единицы.
Может это сами работники банка или родня попали на сбой и себе подарили откат? :mrgreen:
EKO
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