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Порошенко схвалив зміни
до Податкового кодексу

Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:52

Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:52

А вот на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения, устанавливается нулевая ставка акцизного налога.

Здравствуй контрафакт!
Конрад Карлович
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