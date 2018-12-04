Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:52
Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:52
Здравствуй контрафакт!
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