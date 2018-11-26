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Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:57
Пропонуємо до обговорення:
"Великобританія має право безперешкодно і в односторонньому порядку відкликати повідомлення про намір вийти з ЄС", - йдеться в постанові Європейського суду.
Дивися повний текст Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому порядку - суд ЄС
.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:57
Скоріш за все не буде Brexit. Замнуть це питання і все.
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