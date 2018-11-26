"Великобританія має право безперешкодно і в односторонньому порядку відкликати повідомлення про намір вийти з ЄС", - йдеться в постанові Європейського суду.
Дивися повний текст Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому порядку - суд ЄС.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:57
Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому...
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Дивися повний текст Британія може відмовитися від Brexit в односторонньому порядку - суд ЄС.
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