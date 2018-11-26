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Клієнтів російських банків попередили про ризики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Клієнтам російських банків в Україні потрібно враховувати всі ризики.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:27
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