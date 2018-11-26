RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Клієнтів російських банків
попередили про ризики

Клієнтів російських банків попередили про ризики
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:27

Клієнтів російських банків попередили про ризики

Пропонуємо до обговорення:
Клієнтам російських банків в Україні потрібно враховувати всі ризики.

Дивися повний текст Клієнтів російських банків попередили про ризики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86070
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:27

тонкий намек
Molchyn
 
Повідомлень: 475
З нами з: 01.02.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Molchyn і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Укрпошті попередили про можливе припинення доставки...
R2 » Вів 04 гру, 2018 15:07
3 180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 16:25
sena_2008atp
НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків
R2 » Чет 29 лис, 2018 17:00
3 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 14:23
heavensfeel
НБУ терміново збирає голів найбільших банків (оновлено)
R2 » Пон 26 лис, 2018 14:23
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 16:57
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.