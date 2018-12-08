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Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив у Twitter.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
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R2
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:41
Не друзья - закон подписан, но и не враги - закон не подписан. А точнее незаконные друзья и незаконные враги.
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Molchyn
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:47
Нарешті. Бо це була суцільна ганьба.
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0mage0
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:56
0mage0 А теперь перемога? Не друзья а кто? Документа что враги нет... Просто соседи? Только уже не дружные?
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Molchyn
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:02
0mage0 написав:
Нарешті. Бо це була суцільна ганьба.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с апреля 2019 года действия Договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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sal
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:04
sal
Так мы друзья до апреля?
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Molchyn
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:07
Molchyn написав:
мы друзья до апреля?
- Законные друзья!)
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sal
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:08
Петр Алексеевич, БРАВО!
Без тени иронии.
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Волгарь
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:16
Написал бы что думаю про это и того кто подписывал но забанят)))
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lavidenko
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:22
Эхх, а как дружили, как дружили еще вчера..
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Rainbow
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