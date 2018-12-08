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Порошенко підписав закон
про припинення дружби з РФ

Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:40

Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив у Twitter.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:41

Не друзья - закон подписан, но и не враги - закон не подписан. А точнее незаконные друзья и незаконные враги.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:47

Нарешті. Бо це була суцільна ганьба.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:56

0mage0 А теперь перемога? Не друзья а кто? Документа что враги нет... Просто соседи? Только уже не дружные?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:02

Re: до апреля еще дружим? епта

  0mage0 написав:Нарешті. Бо це була суцільна ганьба.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с апреля 2019 года действия Договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:04

sal Так мы друзья до апреля? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:07

Re: с Россией

  Molchyn написав:мы друзья до апреля?
- Законные друзья!)
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:08

Петр Алексеевич, БРАВО!
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Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:16

Написал бы что думаю про это и того кто подписывал но забанят)))
lavidenko
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:22

Эхх, а как дружили, как дружили еще вчера..
Rainbow
 
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