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Порошенко підписав закон
про припинення дружби з РФ

Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:48

Вот дружбы нет, а 0mage0 и Волгарь объединились в едином порыве! Отлично что есть что-то что нас объединяет! Хоть так... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:27

  sal написав:
  0mage0 написав:Нарешті. Бо це була суцільна ганьба.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с апреля 2019 года действия Договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он написан.
Отто Фон Бисмарк.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:31

Re: Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ

В экономическом плане у нас было отрицательным сальдо со времён разделения СССР.
- Причина "энергоносители"
При чём эта тенденция поддерживалась далеко не экономическими мотивами. Проблемы в другом в участии продажных, вражеских лиц в уничтожении Украины и её экономических возможностей, включая энергетику.
На сегодня, изменений не предвидеться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:01

Это давно надо было сделать, как минимум в феврале 2014-го. А вот подписание только сейчас вызывает вопрос. Из договора:
Стаття 40

Цей Договір укладається терміном на десять років. Його дія
буде потім автоматично продовжуватися на наступні десятирічні
періоди, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить іншій
Високій Договірній Стороні про своє бажання припинити його дію
шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до
закінчення чергового десятирічного періоду.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_006

Не получится ли, что подписание Закона менее 6-ти месяцев до окончания Договора (с 10 декабря до 1 апреля менее 5 месяцев) автоматически продлит Договор еще на 10 лет?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:16

А нельзя было переименовать. Исключить "О дружбе", а "О сотрудничестве" оставить. Ну может исключить несколько пунктов, о совместном исполнении песен и т. д.
nik1
 
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