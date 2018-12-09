|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:48
Вот дружбы нет, а 0mage0 и Волгарь объединились в едином порыве! Отлично что есть что-то что нас объединяет! Хоть так...
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:27
Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он написан.
Отто Фон Бисмарк.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:31
Re: Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
В экономическом плане у нас было отрицательным сальдо со времён разделения СССР.
- Причина "энергоносители"
При чём эта тенденция поддерживалась далеко не экономическими мотивами. Проблемы в другом в участии продажных, вражеских лиц в уничтожении Украины и её экономических возможностей, включая энергетику.
На сегодня, изменений не предвидеться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:01
Это давно надо было сделать, как минимум в феврале 2014-го. А вот подписание только сейчас вызывает вопрос. Из договора:
Не получится ли, что подписание Закона менее 6-ти месяцев до окончания Договора (с 10 декабря до 1 апреля менее 5 месяцев) автоматически продлит Договор еще на 10 лет?
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:16
А нельзя было переименовать. Исключить "О дружбе", а "О сотрудничестве" оставить. Ну может исключить несколько пунктов, о совместном исполнении песен и т. д.
|