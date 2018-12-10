Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ

Додано: Пон 10 гру, 2018 17:31

В экономическом плане у нас было отрицательным сальдо со времён разделения СССР.

- Причина "энергоносители"

При чём эта тенденция поддерживалась далеко не экономическими мотивами. Проблемы в другом в участии продажных, вражеских лиц в уничтожении Украины и её экономических возможностей, включая энергетику.

На сегодня, изменений не предвидеться.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.