Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
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Волгарь Вы открылись для меня с новой стороны. Я разделяю вашу точку зрения лишь от части.
1. Декоммунизация. Изгнание из топономики страны и памяти народа палачей
А может лучше их помнить и деяния их? Не ломать памятники а наоборот - их защищать? Только поставить таблички что благодаря этому... погибло столько человек? А то забывать это намного хуже! Свалив памятник нельзя переписать историю. Забыть можно, но тогда она может повторится! А если помнить то и ценить будут больше "здобутки".
Разрыв связей с РФ.
В данном историческом периоде это возможно закономерно, но как и при каких условиях это происходит? Разрыв как повлияет на Украину? Возможно (я не знаю точно), но тут nik1 писал что может просто из договора исключить дружбу, а по факту сотрудничество продолжается... Я в этом не эксперт.
Украинизация. Пока вся страна полностью не заговорит на национальном языке...
Это верно только от части. Для детей с садика, со школы это надо внедрять. Почти все знают украинский язык, ну хоть понимают. А что по тем защитникам, воинам которые на передке говорят по русски? Они меньше любят Украину, меньше делают для нее? А разве не куда более важнее знать украинский, русский, английский...? Представте что в школе обязательно изучают 5 языков? Тяжело - да! Но наше общество будет самым развитым и самым свободным, без языковых проблем. При этом украинский - да государственный. Или патриоты считают что единственный язык, который должен знать гражданин Украины - украинский?
Molchyn написав:Волгарь Вы открылись для меня с новой стороны. Я разделяю вашу точку зрения лишь от части.
1. Декоммунизация. Изгнание из топономики страны и памяти народа палачей
А может лучше их помнить и деяния их? Не ломать памятники а наоборот - их защищать? Только поставить таблички что благодаря этому... погибло столько человек? А то забывать это намного хуже! Свалив памятник нельзя переписать историю. Забыть можно, но тогда она может повторится! А если помнить то и ценить будут больше "здобутки".
Разрыв связей с РФ.
В данном историческом периоде это возможно закономерно, но как и при каких условиях это происходит? Разрыв как повлияет на Украину? Возможно (я не знаю точно), но тут nik1 писал что может просто из договора исключить дружбу, а по факту сотрудничество продолжается... Я в этом не эксперт.
Украинизация. Пока вся страна полностью не заговорит на национальном языке...
Это верно только от части. Для детей с садика, со школы это надо внедрять. Почти все знают украинский язык, ну хоть понимают. А что по тем защитникам, воинам которые на передке говорят по русски? Они меньше любят Украину, меньше делают для нее? А разве не куда более важнее знать украинский, русский, английский...? Представте что в школе обязательно изучают 5 языков? Тяжело - да! Но наше общество будет самым развитым и самым свободным, без языковых проблем. При этом украинский - да государственный. Или патриоты считают что единственный язык, который должен знать гражданин Украины - украинский?
Сторона у меня всегда одна и та же - здоровый прагматизм. 1. Простите, но Вы предлагаете что-то несустветное - вешать на памятники палача таблички с указанием количества жертв. 2. Как повлияет - очередным снижением промпроизводства и ВВП. Нетрудно сообразить, что если Вы производите, например, грузовые вагоны под колею 1540 мм, то их рынок ограничен пространством бывшего СССР, и на нем у вас несомненное есть конкуренты. И эти конкуренты активно лоббируют защиту собственного рынка под любым благовидным предлогом. А если вы перестаете продавать вагоны на экспорт, то по цепочке снижается производство стали/руды/угля/эл. энергии и высвобождается масса рабочих и инженеров. Но об этом стоило задуматься лет 25 назад. Я же рассматриваю этот процесс исключительно с точки зрения экономики РФ, где производство тех же вагонов растет на четверть каждый год подряд последние 4 года. 3. Без украинизации процесс экономической интеграции, крайне невыгодный России, обратим, с ней - нет.
Molchyn написав:Только поставить таблички что благодаря этому... погибло столько человек? А то забывать это намного хуже! Свалив памятник нельзя переписать историю. Забыть можно, но тогда она может повторится! А если помнить то и ценить будут больше "здобутки".
Наличие памятников и названий улиц не способствует запоминанию истории. Но сохранение этих названий выглядит примерно так же, как если бы у себя дома повесить портрет с убийцей своих родителей в рамочке.
Molchyn написав:Представте что в школе обязательно изучают 5 языков? Тяжело - да! Но наше общество будет самым развитым и самым свободным, без языковых проблем.
Скорее всего в итоге школьники не будут толком знать ни одного
Простите, но Вы предлагаете что-то несустветное - вешать на памятники палача таблички с указанием количества жертв.
Да именно! Памятник - это знак, определенная зарубка в памяти. В Европе много памятников тиранам-царям. Они глупее нас? Faceless привел пример
Но сохранение этих названий выглядит примерно так же, как если бы у себя дома повесить портрет с убийцей своих родителей в рамочке.
А лучше забыть? Или чтобы все в том числе и дальние родственники помнили? Это трудное решение, но кроме сложности для восприятия на постсоветском пространстве, где памятник - только герою, что мешает так поступить? Разве это не совковое наследие пытаться переписать/замолчать, заставить забыть?
Без украинизации процесс экономической интеграции, крайне невыгодный России
Почему надо делать что-то с оглядкой на Россию, Польшу, Румынию, США... У нас родина Украина, значит и действовать необходимо в своих национальных интересах! Украинизация, это за счет уменьшения изучения других языков? 5 языков: 3 обязательных - украинский (обязательный экзамен выпускной, не здал то не получил диплом про среднее образование), английский и русский. + 2 языка на выбор - захотел то язык нац меншины своей, не захотел 2 любых, хоть африканских (проблем нет - лечим онлайн уже, значит и обучать так возможно). Я понимаю некоторые политики (спикеры) не могут и один выучить украинский, но что делать - необходимо знать языки и тогда будет из кого выбирать власть. Конечно будут кто не смог и один язык выучить, но сами виноваты - шанс им давали.
Molchyn написав:Для детей с садика, со школы это надо внедрять. Почти все знают украинский язык, ну хоть понимают.
Русскому по факту уже не учат - а дети по факту на нем говорят и говорить будут, потому что так говорят их родители.... Как результат - вырастет поколение людей не владеющее своим письменным языком - чего хорошего то?
Molchyn написав:А может лучше их помнить и деяния их? Не ломать памятники а наоборот - их защищать? Только поставить таблички что благодаря этому... погибло столько человек? А то забывать это намного хуже! Свалив памятник нельзя переписать историю. Забыть можно, но тогда она может повторится! А если помнить то и ценить будут больше "здобутки".
Треба було причорноморським німцям залишити пам'ятники Гітлеру, тільки таблички повісити - вбив стільки-то німців, росіян, українців, євреїв, і т.д. Це теж історія, тим більше історія німецького народу. Хіба можна знищувати історію?
Для українців Московія була окупантом ще з гетьманських часів, найкривавіший період цієї окупації - радянський. Цитата з "Білої Гвардії" Булгакова:
Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шомполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами.
И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями... все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, — и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. .. Просто слово, в котором слились и неутолимая ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была — большевистская ли, царская или еще какая.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay Кроме фобий и комплексов возражений нет? Что немцам мешало пусть немцы сами думают. Я предложил, а в ответ не услышал обоснованного возражения. Почему в Киеве есть памятник Голодомору, Памятник Бабий Яр, а памятник жертвам палачей - именно так. пРОСТО НАДО ПОМЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ - ЧТО ЭТО ПАМЯТНИК НЕ КАТУ А ЕГО ЖЕРТВАМ. ВОТ ЭТОТ МУЖИК В ПИДЖАКЕ ЗАМОРИЛ ГОЛОДОМ СТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Не ком. партия как что-то аморфное, а конкретные люди... Надо менять сознание людей, а не убирать и стирать все из их памяти. Спросите у школьника кто был Ленин. Не знают. Это значит что все ок? Забыли и отлично? Добиваемся этого?
Не помню писал уже или нет. В Киеве есть дом где жил Быков. Фильм "В бой идут одни старики". Так вот какие-то супер патриоты сбили табличку на его доме. Ночью видимо разбили. Очень важно видимо было это. А что правильно - жил в советское время, снял фильм про войну. Уже виновен. Преступник перед Украиной. Только раз у нас такая свобода дайте право и свободу отлавливать таких суперпатриотов и самим их воспитывать по законам военного времени.
Molchyn написав:а памятник жертвам палачей - именно так. пРОСТО НАДО ПОМЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ - ЧТО ЭТО ПАМЯТНИК НЕ КАТУ А ЕГО ЖЕРТВАМ. ВОТ ЭТОТ МУЖИК В ПИДЖАКЕ ЗАМОРИЛ ГОЛОДОМ СТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Не ком. партия как что-то аморфное, а конкретные люди...
Таке можливо, але в музеї радянської окупації, а не на вулицях і площах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...