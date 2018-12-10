Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ

Додано: Вів 11 гру, 2018 11:33

1. Декоммунизация. Изгнание из топономики страны и памяти народа палачей

Разрыв связей с РФ.

Украинизация. Пока вся страна полностью не заговорит на национальном языке...

Вы открылись для меня с новой стороны.Я разделяю вашу точку зрения лишь от части.А может лучше их помнить и деяния их? Не ломать памятники а наоборот - их защищать? Только поставить таблички что благодаря этому... погибло столько человек? А то забывать это намного хуже! Свалив памятник нельзя переписать историю. Забыть можно, но тогда она может повторится! А если помнить то и ценить будут больше "здобутки".В данном историческом периоде это возможно закономерно, но как и при каких условиях это происходит? Разрыв как повлияет на Украину? Возможно (я не знаю точно), но тут nik1 писал что может просто из договора исключить дружбу, а по факту сотрудничество продолжается... Я в этом не эксперт.Это верно только от части. Для детей с садика, со школы это надо внедрять. Почти все знают украинский язык, ну хоть понимают. А что по тем защитникам, воинам которые на передке говорят по русски? Они меньше любят Украину, меньше делают для нее? А разве не куда более важнее знать украинский, русский, английский...? Представте что в школе обязательно изучают 5 языков? Тяжело - да! Но наше общество будет самым развитым и самым свободным, без языковых проблем. При этом украинский - да государственный. Или патриоты считают что единственный язык, который должен знать гражданин Украины - украинский?