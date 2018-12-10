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Порошенко підписав закон
про припинення дружби з РФ

Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:12

Re: Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ

Molchyn написав:lapay Кроме фобий и комплексов возражений нет? Что немцам мешало пусть немцы сами думают. Я предложил, а в ответ не услышал обоснованного возражения. Почему в Киеве есть памятник Голодомору, Памятник Бабий Яр, а памятник жертвам палачей - именно так. пРОСТО НАДО ПОМЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ - ЧТО ЭТО ПАМЯТНИК НЕ КАТУ А ЕГО ЖЕРТВАМ. ВОТ ЭТОТ МУЖИК В ПИДЖАКЕ ЗАМОРИЛ ГОЛОДОМ СТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Не ком. партия как что-то аморфное, а конкретные люди... Надо менять сознание людей, а не убирать и стирать все из их памяти. Спросите у школьника кто был Ленин. Не знают. Это значит что все ок? Забыли и отлично? Добиваемся этого?
Поверьте, улицы, проспекты, площади имени убийц никак не будут трактовать я как "памяти жертв", и ленины в центре каждого города тоже.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:22

Faceless
Поверьте, улицы, проспекты, площади имени убийц никак не будут трактовать я как "памяти жертв", и ленины в центре каждого города тоже.
Да их уже несколько раз переименовывали. Что много жителей знало про того в честь кого назвали, или теперь знают в честь кого переименовали? Завзятые полезут в Википедию - а там подробное разъяснение что это кат и подробности.Есть еще вариант - в нашей стране надо называть Цветочная, Виноградная (как в песне)...
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:27

Я могу привести пример с Бандерой. Вот для половины Украины он герой, для другой - нет. И для России и для Польши - нет. Теперь поднимают вопрос о признании его героем Украины снова. Улицы уже названы. Оставим мое отношение к нему, но как можно было в последние дни президентства пасечника назначить героем, и теперь пробовать в отместку раше? Для еще больших раздоров в Украине? Пиар под выборы?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:00

Re: Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ

  Molchyn написав:Я могу привести пример с Бандерой. Вот для половины Украины он герой, для другой - нет. И для России и для Польши - нет. Теперь поднимают вопрос о признании его героем Украины снова.

Сперва надо изменить ЗУ "Про державні нагороди України":
Стаття 6. Звання Герой України ( 1114/2002 )

Вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України.

Звання Герой України присвоюється громадянам України за
здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового
досягнення.

Герою України вручається орден "Золота Зірка" за здійснення
визначного геройського вчинку або орден Держави - за визначні
трудові досягнення.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1549-14

Степан Бандера никогда не имел гражданства Украины. Он был убит в 1959-м, а Украина, как независимая страна, существует с 1991-го.
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