Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ

Molchyn написав: lapay Кроме фобий и комплексов возражений нет? Что немцам мешало пусть немцы сами думают. Я предложил, а в ответ не услышал обоснованного возражения. Почему в Киеве есть памятник Голодомору, Памятник Бабий Яр, а памятник жертвам палачей - именно так. пРОСТО НАДО ПОМЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ - ЧТО ЭТО ПАМЯТНИК НЕ КАТУ А ЕГО ЖЕРТВАМ. ВОТ ЭТОТ МУЖИК В ПИДЖАКЕ ЗАМОРИЛ ГОЛОДОМ СТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Не ком. партия как что-то аморфное, а конкретные люди... Надо менять сознание людей, а не убирать и стирать все из их памяти. Спросите у школьника кто был Ленин. Не знают. Это значит что все ок? Забыли и отлично? Добиваемся этого?