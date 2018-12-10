Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
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Molchyn написав:lapay Кроме фобий и комплексов возражений нет? Что немцам мешало пусть немцы сами думают. Я предложил, а в ответ не услышал обоснованного возражения. Почему в Киеве есть памятник Голодомору, Памятник Бабий Яр, а памятник жертвам палачей - именно так. пРОСТО НАДО ПОМЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ - ЧТО ЭТО ПАМЯТНИК НЕ КАТУ А ЕГО ЖЕРТВАМ. ВОТ ЭТОТ МУЖИК В ПИДЖАКЕ ЗАМОРИЛ ГОЛОДОМ СТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Не ком. партия как что-то аморфное, а конкретные люди... Надо менять сознание людей, а не убирать и стирать все из их памяти. Спросите у школьника кто был Ленин. Не знают. Это значит что все ок? Забыли и отлично? Добиваемся этого?
Поверьте, улицы, проспекты, площади имени убийц никак не будут трактовать я как "памяти жертв", и ленины в центре каждого города тоже.
Поверьте, улицы, проспекты, площади имени убийц никак не будут трактовать я как "памяти жертв", и ленины в центре каждого города тоже.
Да их уже несколько раз переименовывали. Что много жителей знало про того в честь кого назвали, или теперь знают в честь кого переименовали? Завзятые полезут в Википедию - а там подробное разъяснение что это кат и подробности.Есть еще вариант - в нашей стране надо называть Цветочная, Виноградная (как в песне)...
Я могу привести пример с Бандерой. Вот для половины Украины он герой, для другой - нет. И для России и для Польши - нет. Теперь поднимают вопрос о признании его героем Украины снова. Улицы уже названы. Оставим мое отношение к нему, но как можно было в последние дни президентства пасечника назначить героем, и теперь пробовать в отместку раше? Для еще больших раздоров в Украине? Пиар под выборы?
romio_33 написав:Вот подписал и хорошо, что подписал. И Путин собирается подписать (если еще не подписал) документ, по которому гражданам Украины смогут получать гражданство РФ по упрощенной процедуре. А при такой-то теперь ситуации ("дружбы" между народами как бы нет уже) по улицам Москвы проще будет ходить с паспортом РФ, а не с паспортом Украины. Вот и побегут заробитчане толпами за паспортами РФ. Получается так, что снова чекист нашего в дурнях оставил ))
Пока это очень непросто. У моего приятеля пасынок по Сети познакомился с девчонкой из Мариуполя. Приехала, поженились, живут 4-ый год, гражданства еще не получила. Каждый поход в миграционную службу - слезы истерика.