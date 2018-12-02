RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай відновив валютний своп
з Україною на 15 млрд юанів

Китай відновив валютний своп з Україною на 15 млрд юанів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:46

Китай відновив валютний своп з Україною на 15 млрд юанів

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України і Народний банк Китаю відновили двосторонній договір про валютний своп для валют юань/гривня ще на три роки.

Дивися повний текст Китай відновив валютний своп з Україною на 15 млрд юанів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86073
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 06 гру, 2018 16:21
41 2182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 12:25
Волгарь
"Розгойдати" валютний ринок не вдалося - Порошенко 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 05 гру, 2018 09:22
55 3539
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 13:04
shapo
Угорщина планує інвестиції в сполучення з Україною: нові...
R2 » Нед 02 гру, 2018 11:54
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 11:54
Grisha1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64832)
10.12.2018 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.