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Китай відновив валютний своп з Україною на 15 млрд юанів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України і Народний банк Китаю відновили двосторонній договір про валютний своп для валют юань/гривня ще на три роки.
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