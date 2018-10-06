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Як виглядатиме пікап Tesla

Як виглядатиме пікап Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:49

Як виглядатиме пікап Tesla

Пропонуємо до обговорення:
У сервісі мікроблогів Twitter з'явилося рендерне зображення американського електричного пікапа, над яким зараз працює компанія Tesla.

Дивися повний текст Як виглядатиме пікап Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:50

Моя думка, що це саме той рідкісний випадок, коли оригінал краще за прототип.
jeugen
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