У сервісі мікроблогів Twitter з'явилося рендерне зображення американського електричного пікапа, над яким зараз працює компанія Tesla.
Дивися повний текст Як виглядатиме пікап Tesla.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:49
Як виглядатиме пікап Tesla
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Дивися повний текст Як виглядатиме пікап Tesla.
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:50
Моя думка, що це саме той рідкісний випадок, коли оригінал краще за прототип.
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