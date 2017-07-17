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Правила монетизації субсидій
вирішили переглянути: гроші...

Правила монетизації субсидій вирішили переглянути: гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:59

Правила монетизації субсидій вирішили переглянути: гроші...

Пропонуємо до обговорення:
До травня будуть заводити особові рахунки і виплачувати тільки пільговикам-новачкам.

Дивися повний текст Правила монетизації субсидій вирішили переглянути: гроші дадуть не всім.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:00

В Харківській області вже давним-давно норми споживання газу не 4.5 куб.м./кв.м., а 3.77 куб м/кв.м. жилої площі.
konstantinkostik83
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