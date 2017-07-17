До травня будуть заводити особові рахунки і виплачувати тільки пільговикам-новачкам.
Дивися повний текст Правила монетизації субсидій вирішили переглянути: гроші дадуть не всім.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:59
Правила монетизації субсидій вирішили переглянути: гроші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила монетизації субсидій вирішили переглянути: гроші дадуть не всім.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:00
В Харківській області вже давним-давно норми споживання газу не 4.5 куб.м./кв.м., а 3.77 куб м/кв.м. жилої площі.
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