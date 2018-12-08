RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо скільки пасажирів
продовжують користуватися...

Стало відомо скільки пасажирів продовжують користуватися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:13

Стало відомо скільки пасажирів продовжують користуватися...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 11 місяців 2018 року жетонами скористалися всього 25 відсотків пасажирів у 2017 році - 38 відсотків.

Дивися повний текст Стало відомо скільки пасажирів продовжують користуватися жетонами в київському метро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86074
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:13

Пусть начнут выдавать по одному жетону в руки, а еще лучше по одному на двоих - тогда статистика еще веселее будет.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2789 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yura_Gag і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...
R2 » Нед 09 гру, 2018 09:08
6 326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 01:52
techemycom
Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
R2 » Суб 08 гру, 2018 10:21
9 478
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 12:09
Вкладчик1234
У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...
R2 » Суб 08 гру, 2018 10:59
3 304
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 02:33
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.