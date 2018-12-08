Протягом 11 місяців 2018 року жетонами скористалися всього 25 відсотків пасажирів у 2017 році - 38 відсотків.
Дивися повний текст Стало відомо скільки пасажирів продовжують користуватися жетонами в київському метро.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:13
Стало відомо скільки пасажирів продовжують користуватися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо скільки пасажирів продовжують користуватися жетонами в київському метро.
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:13
Пусть начнут выдавать по одному жетону в руки, а еще лучше по одному на двоих - тогда статистика еще веселее будет.
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