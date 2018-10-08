Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління ДФС в Запорізькій області.
Дивися повний текст У Запоріжжі фальсифікований бензин, дизпаливо і газ продавали на АЗС і в Інтернеті.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:59
У Запоріжжі фальсифікований бензин, дизпаливо і газ...
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Дивися повний текст У Запоріжжі фальсифікований бензин, дизпаливо і газ продавали на АЗС і в Інтернеті.
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:59
Имел неосторожность, однажды заправиться 95м, в Запорожье ...
Шел транзитом через город.
"Химики" есть конечно в каждом городе, но летом бодяжить с газолином...
Это уже потом, при третьей незапланированной остановке машины на светофоре ...
Аборигены указали на специфический запах из бака.
Как наука осталось: заехав на незнакомую заправку нюхать "пистолет". Ибо запахи примесей в виде газа, бензола, нафталина,... - явно отличаются от запаха бензина.
Летом, при горячем двигателе, пары газа блокируют работу механического бензонасоса.
И машина в самый неожиданный момент тупо глохнет - до полного охлаждения.
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