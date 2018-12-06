Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні в понеділок.
Дивися повний текст НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на тепло для населення.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:39
НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на тепло для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на тепло для населення.
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:40
Чем не довольны? Пенсам же подняли пенсию на 62 грн). Перемога життя по - новому. А все виновата "низкая производительность труда"))).
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