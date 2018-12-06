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НКРЕКП затвердила підвищення
тарифів на тепло для населення

НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на тепло для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:39

НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на тепло для населення

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні в понеділок.

Дивися повний текст НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на тепло для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:40

Чем не довольны? Пенсам же подняли пенсию на 62 грн). Перемога життя по - новому. А все виновата "низкая производительность труда"))).
Джон
 
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