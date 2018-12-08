Французька компанія Alstom готова співпрацювати з Укрзалізницею у виробництві надсучасних електровозів.
Дивися повний текст Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні сучасних електровозів.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19
Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні сучасних електровозів.
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19
Мне чисто по человечески интересно, а хоть кто-нибудь представляет, какое количество производителей в Украине заинтересованно в производстве электровозов?
А какие возможности их производства?
Вопрос всегда топиться в ... а деньги платить кто и когда будет?
Тем более, что наша энергосеть отличается от Европейской, азиатской.
Рельсовый путь имеет другие параметры,
Для сообщения с Европой - может быть, но за чем топить свои "казённые заводы"?
Мариуполя, Харькова, Днепра,......
- Кому это выгодно?
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