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Французька Alstom зацікавлена
у виробництві в Україні...

Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19

Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Alstom готова співпрацювати з Укрзалізницею у виробництві надсучасних електровозів.

Дивися повний текст Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні сучасних електровозів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19

Мне чисто по человечески интересно, а хоть кто-нибудь представляет, какое количество производителей в Украине заинтересованно в производстве электровозов?
А какие возможности их производства?
Вопрос всегда топиться в ... а деньги платить кто и когда будет?
Тем более, что наша энергосеть отличается от Европейской, азиатской.
Рельсовый путь имеет другие параметры,
Для сообщения с Европой - может быть, но за чем топить свои "казённые заводы"?
Мариуполя, Харькова, Днепра,......
- Кому это выгодно?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:11

Kudrjavuy
Потому что у власти "временщики", они живут "от выборов до выборов", потому им нет никакого смысла вкладываться в производство, это слишком долго, нужно хапнуть сейчас и много, а это только закупки импортных товаров, вот потому у нас и покупают импортные автобусы, троллейбусы, трамваи, вертолёты, поезда и т.д., хотя почти всё это могли бы делать сами в стране. Но это никому не нужно, а нужно УРВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС.
LutsMan
 
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