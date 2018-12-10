Французька компанія Alstom готова співпрацювати з Укрзалізницею у виробництві надсучасних електровозів.
Дивися повний текст Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні сучасних електровозів.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19
Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні сучасних електровозів.
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19
Мне чисто по человечески интересно, а хоть кто-нибудь представляет, какое количество производителей в Украине заинтересованно в производстве электровозов?
А какие возможности их производства?
Вопрос всегда топиться в ... а деньги платить кто и когда будет?
Тем более, что наша энергосеть отличается от Европейской, азиатской.
Рельсовый путь имеет другие параметры,
Для сообщения с Европой - может быть, но за чем топить свои "казённые заводы"?
Мариуполя, Харькова, Днепра,......
- Кому это выгодно?
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:11
Kudrjavuy
Потому что у власти "временщики", они живут "от выборов до выборов", потому им нет никакого смысла вкладываться в производство, это слишком долго, нужно хапнуть сейчас и много, а это только закупки импортных товаров, вот потому у нас и покупают импортные автобусы, троллейбусы, трамваи, вертолёты, поезда и т.д., хотя почти всё это могли бы делать сами в стране. Но это никому не нужно, а нужно УРВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС.
Додано: Вів 11 гру, 2018 01:56
Ах, Омелян сказал... Ну тогда можно быть спокойным - инфа 100%. Серьезный человек.
Додано: Вів 11 гру, 2018 09:56
О-о-о. Знову зрада.
Якщо я не помиляюсь в 2010-му, перед Євро - Київ затарився новими тролейбусами та автобусами ЛАЗ. Як результат якісної роботи заводу - до 2012-го доїздили декілька штук. І завод чудним способом зник. Прийшлось купувати ще партію трансорту. Після цього Ви б особисто брали українського виробника?
Випереджаючи запитання, що до Богданів - скажу, що в той час весь Київ населили ці гнилі маршрутки. А ось Ісузу до сих пір їздить.
Якось так виходить. Я, наприклад, не згоден купувати "гівно", аби підтримати вітчизняного виробника, нехай навіть воно гарненьке і трояндою пахне.
Кучерявий,
Ти пишеш про заводи Дніпра, Харкова, Маріуполя. А що вони виробляють? Де їхня продукція? Покажіть їх іноваційні розробки? На скільки мені відомо - в Дніпрі ремонтують БТР, та збирають якісь гвинтокрили. В Маріуполі - порт. А в Харкові тракторний завод, який випускає найважчі спортивні велосипеди, а ще в Харкові є завод, який виробляв двигуни для адронного колайдера. Можливо, мені як споживачу, потрібно копати глибше і знаходити вироблений товар в підвалах напіврозвалених будівель? Як я маю дізнаватись про їхнє виробництво?
Зараз вже не совок і споживач не бігає за виробником. Тепер все навпаки. Якщо ці чудозаводи продовжують ховатися та шаритись - велкам. Є багато інших, кордони відкриті.
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