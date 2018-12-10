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Французька Alstom зацікавлена
у виробництві в Україні...

Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19

Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Alstom готова співпрацювати з Укрзалізницею у виробництві надсучасних електровозів.

Дивися повний текст Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні сучасних електровозів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19

Мне чисто по человечески интересно, а хоть кто-нибудь представляет, какое количество производителей в Украине заинтересованно в производстве электровозов?
А какие возможности их производства?
Вопрос всегда топиться в ... а деньги платить кто и когда будет?
Тем более, что наша энергосеть отличается от Европейской, азиатской.
Рельсовый путь имеет другие параметры,
Для сообщения с Европой - может быть, но за чем топить свои "казённые заводы"?
Мариуполя, Харькова, Днепра,......
- Кому это выгодно?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:11

Kudrjavuy
Потому что у власти "временщики", они живут "от выборов до выборов", потому им нет никакого смысла вкладываться в производство, это слишком долго, нужно хапнуть сейчас и много, а это только закупки импортных товаров, вот потому у нас и покупают импортные автобусы, троллейбусы, трамваи, вертолёты, поезда и т.д., хотя почти всё это могли бы делать сами в стране. Но это никому не нужно, а нужно УРВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 01:56

Ах, Омелян сказал... Ну тогда можно быть спокойным - инфа 100%. Серьезный человек.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:56

О-о-о. Знову зрада.
Якщо я не помиляюсь в 2010-му, перед Євро - Київ затарився новими тролейбусами та автобусами ЛАЗ. Як результат якісної роботи заводу - до 2012-го доїздили декілька штук. І завод чудним способом зник. Прийшлось купувати ще партію трансорту. Після цього Ви б особисто брали українського виробника?
Випереджаючи запитання, що до Богданів - скажу, що в той час весь Київ населили ці гнилі маршрутки. А ось Ісузу до сих пір їздить.
Якось так виходить. Я, наприклад, не згоден купувати "гівно", аби підтримати вітчизняного виробника, нехай навіть воно гарненьке і трояндою пахне.
Кучерявий,
Ти пишеш про заводи Дніпра, Харкова, Маріуполя. А що вони виробляють? Де їхня продукція? Покажіть їх іноваційні розробки? На скільки мені відомо - в Дніпрі ремонтують БТР, та збирають якісь гвинтокрили. В Маріуполі - порт. А в Харкові тракторний завод, який випускає найважчі спортивні велосипеди, а ще в Харкові є завод, який виробляв двигуни для адронного колайдера. Можливо, мені як споживачу, потрібно копати глибше і знаходити вироблений товар в підвалах напіврозвалених будівель? Як я маю дізнаватись про їхнє виробництво?
Зараз вже не совок і споживач не бігає за виробником. Тепер все навпаки. Якщо ці чудозаводи продовжують ховатися та шаритись - велкам. Є багато інших, кордони відкриті.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:13

jeugen
Після цього Ви б особисто брали українського виробника
Всі успішні та розвинуті країни підтримууть вітчизняне виробництво та виробників. Пропонуєте іти іншим шляхом?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:15

Французская Alstom заинтересована в производстве в Украине современных электровозов
Беда в том, что Украина не заинтересована.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:34

jeugen, не напомните мне сколько раз ломались "качественные" хюндаи и сколько раз их дотягивали до пункта назначения "гивняные" отечественные локомотивы? А из свежего - качественный Бориспольский экспресс со дня открытия сколько там раз сломался?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:34

  Molchyn написав:jeugen
Після цього Ви б особисто брали українського виробника
Всі успішні та розвинуті країни підтримууть вітчизняне виробництво та виробників. Пропонуєте іти іншим шляхом?

В пості нижче ти все вірно сказав, але по стану на 2012-й рік.
  Molchyn написав:Беда в том, что Украина не заинтересована.

Зараз Україні, як ніколи раніше необхідно за максимально короткий термін дорости до середньої з/п, реально середньої а не середньоарифметичним між макс та мін, хоча б до рівня 1 000Євро. Щоб людина з досвідом роботи від 5 років отримували не менше живучи та працюючи в Україні.
Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль. І тендер буде проводитись для мінімального гарантування того, що інвестиції просто так після виборів не розвіяться.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:39

  RomanTik написав:jeugen, не напомните мне сколько раз ломались "качественные" хюндаи и сколько раз их дотягивали до пункта назначения "гивняные" отечественные локомотивы? А из свежего - качественный Бориспольский экспресс со дня открытия сколько там раз сломался?

Понєслась.
"Гівняні" Хьюндаї ломались по причині перепадів електроенергії в мережі і по цій же причині вже зняті з гарантії.
Якісний Бориспільський експрес - це пофарбована електричка, яка знята зі своїх колів та поставлена на Київ - Бориспіль. Я навіть не здивуюсь, якщо вона вже від*їздила свій ресурс. Це не РЕСА.
jeugen
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