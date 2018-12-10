Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...

Додано: Вів 11 гру, 2018 09:56

О-о-о. Знову зрада.

Якщо я не помиляюсь в 2010-му, перед Євро - Київ затарився новими тролейбусами та автобусами ЛАЗ. Як результат якісної роботи заводу - до 2012-го доїздили декілька штук. І завод чудним способом зник. Прийшлось купувати ще партію трансорту. Після цього Ви б особисто брали українського виробника?

Випереджаючи запитання, що до Богданів - скажу, що в той час весь Київ населили ці гнилі маршрутки. А ось Ісузу до сих пір їздить.

Якось так виходить. Я, наприклад, не згоден купувати "гівно", аби підтримати вітчизняного виробника, нехай навіть воно гарненьке і трояндою пахне.

Кучерявий,

Ти пишеш про заводи Дніпра, Харкова, Маріуполя. А що вони виробляють? Де їхня продукція? Покажіть їх іноваційні розробки? На скільки мені відомо - в Дніпрі ремонтують БТР, та збирають якісь гвинтокрили. В Маріуполі - порт. А в Харкові тракторний завод, який випускає найважчі спортивні велосипеди, а ще в Харкові є завод, який виробляв двигуни для адронного колайдера. Можливо, мені як споживачу, потрібно копати глибше і знаходити вироблений товар в підвалах напіврозвалених будівель? Як я маю дізнаватись про їхнє виробництво?

Зараз вже не совок і споживач не бігає за виробником. Тепер все навпаки. Якщо ці чудозаводи продовжують ховатися та шаритись - велкам. Є багато інших, кордони відкриті.