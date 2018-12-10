RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Французька Alstom зацікавлена
у виробництві в Україні...

Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:43

jeugen
Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль.
А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?
Molchyn
 
Повідомлень: 484
З нами з: 01.02.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дорожників в Україні можуть зобов’язати встановлювати...
R2 » Вів 11 гру, 2018 09:41
4 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 10:42
summacut
В Україні закрилося 39 кредитних спілок
R2 » Пон 10 гру, 2018 10:32
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 10:32
lite
В Україні мобільних абонентів більше, ніж населення
R2 » Пон 10 гру, 2018 09:05
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 10:20
lite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64889)
11.12.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.