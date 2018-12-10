|
|
Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:43
jeugen
Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль.
А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|86
|
|
|1
|35
|
Пон 10 гру, 2018 10:32
lite
|
|2
|82
|
Пон 10 гру, 2018 10:20
lite