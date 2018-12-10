А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 11:43
jeugen
А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:16
А Україна зараз може запропонувати робочу силу по ціні китайської, але на розумній відстані.
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:45
jeugen
Спорное достижение страны, при том что еще есть судебный беспредел, коррупция и много чего что вы сами знаете.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:29
Яке є досягнення.
Всі ці нюанси вже зменшують свій вплив на життя українців, а тим паче на життя іноземців. До іноземців знову починають ставитись, як в 90-х - 2000-х. А тому проти корпорацій, у випадку відсутності 120% доказів порушення законодавства, навіть не подивляться в їх сторону.
Іноземцям тут і зараз можна все. Хоча гопоту ніхто не відміняв.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:25
Re: Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
Плохо с кадрами у порохоботов, каждый новый все тупее и тупее...даже не знают что в Китае уровень зарплат уже выше чем в некоторых странах ЕС
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:50
Ну, якщо Шанхай роздути до розмірів Китая...
Ех, якби так можна було Москву надути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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