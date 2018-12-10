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Французька Alstom зацікавлена
у виробництві в Україні...

Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:43

jeugen
Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль.
А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:16

  Molchyn написав:jeugen
Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль.
А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?

А Україна зараз може запропонувати робочу силу по ціні китайської, але на розумній відстані.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:45

jeugen
А Україна зараз може запропонувати робочу силу по ціні китайської, але на розумній відстані.
Спорное достижение страны, при том что еще есть судебный беспредел, коррупция и много чего что вы сами знаете.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:29

  Molchyn написав:jeugen
А Україна зараз може запропонувати робочу силу по ціні китайської, але на розумній відстані.
Спорное достижение страны, при том что еще есть судебный беспредел, коррупция и много чего что вы сами знаете.

Яке є досягнення.
Всі ці нюанси вже зменшують свій вплив на життя українців, а тим паче на життя іноземців. До іноземців знову починають ставитись, як в 90-х - 2000-х. А тому проти корпорацій, у випадку відсутності 120% доказів порушення законодавства, навіть не подивляться в їх сторону.
Іноземцям тут і зараз можна все. Хоча гопоту ніхто не відміняв.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:25

Re: Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...

Плохо с кадрами у порохоботов, каждый новый все тупее и тупее...даже не знают что в Китае уровень зарплат уже выше чем в некоторых странах ЕС https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/ ... 0939093e7f
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:50

  antikkristall написав:Плохо с кадрами у порохоботов, каждый новый все тупее и тупее...даже не знают что в Китае уровень зарплат уже выше чем в некоторых странах ЕС https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/ ... 0939093e7f

Ну, якщо Шанхай роздути до розмірів Китая...
Ех, якби так можна було Москву надути. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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