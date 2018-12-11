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Французька Alstom зацікавлена
у виробництві в Україні...

Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:43

jeugen
Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль.
А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:16

  Molchyn написав:jeugen
Тому Україна дуже зацікавлена в інвестиціях звідусіль.
А реально що для цього робиться ? Який резон зараз їм інвестувати в Україну? Да Україні інвестиції необхідні, а що можемо запропонувати?

А Україна зараз може запропонувати робочу силу по ціні китайської, але на розумній відстані.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:45

jeugen
А Україна зараз може запропонувати робочу силу по ціні китайської, але на розумній відстані.
Спорное достижение страны, при том что еще есть судебный беспредел, коррупция и много чего что вы сами знаете.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:29

  Molchyn написав:jeugen
А Україна зараз може запропонувати робочу силу по ціні китайської, але на розумній відстані.
Спорное достижение страны, при том что еще есть судебный беспредел, коррупция и много чего что вы сами знаете.

Яке є досягнення.
Всі ці нюанси вже зменшують свій вплив на життя українців, а тим паче на життя іноземців. До іноземців знову починають ставитись, як в 90-х - 2000-х. А тому проти корпорацій, у випадку відсутності 120% доказів порушення законодавства, навіть не подивляться в їх сторону.
Іноземцям тут і зараз можна все. Хоча гопоту ніхто не відміняв.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:25

Re: Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні...

Плохо с кадрами у порохоботов, каждый новый все тупее и тупее...даже не знают что в Китае уровень зарплат уже выше чем в некоторых странах ЕС https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/ ... 0939093e7f
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:50

  antikkristall написав:Плохо с кадрами у порохоботов, каждый новый все тупее и тупее...даже не знают что в Китае уровень зарплат уже выше чем в некоторых странах ЕС https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/ ... 0939093e7f

Ну, якщо Шанхай роздути до розмірів Китая...
Ех, якби так можна було Москву надути. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:56

  jeugen написав:О-о-о. Знову зрада.
Якщо я не помиляюсь в 2010-му, перед Євро - Київ затарився новими тролейбусами та автобусами ЛАЗ. Як результат якісної роботи заводу - до 2012-го доїздили декілька штук. І завод чудним способом зник. Прийшлось купувати ще партію трансорту. Після цього Ви б особисто брали українського виробника?
Випереджаючи запитання, що до Богданів - скажу, що в той час весь Київ населили ці гнилі маршрутки. А ось Ісузу до сих пір їздить.
Якось так виходить. Я, наприклад, не згоден купувати "гівно", аби підтримати вітчизняного виробника, нехай навіть воно гарненьке і трояндою пахне.
Кучерявий,
Ти пишеш про заводи Дніпра, Харкова, Маріуполя. А що вони виробляють? Де їхня продукція? Покажіть їх іноваційні розробки? На скільки мені відомо - в Дніпрі ремонтують БТР, та збирають якісь гвинтокрили. В Маріуполі - порт. А в Харкові тракторний завод, який випускає найважчі спортивні велосипеди, а ще в Харкові є завод, який виробляв двигуни для адронного колайдера. Можливо, мені як споживачу, потрібно копати глибше і знаходити вироблений товар в підвалах напіврозвалених будівель? Як я маю дізнаватись про їхнє виробництво?
Зараз вже не совок і споживач не бігає за виробником. Тепер все навпаки. Якщо ці чудозаводи продовжують ховатися та шаритись - велкам. Є багато інших, кордони відкриті.

1. Насколько я понимаю Вы говорите только о том, что "Вижу".(Суслика не видно, а он есть!)
2. Кто у кого, и за что покупал? Так оно и работало.(кому откатывалось и куда выводилось, что в остатке?)
3. Если Вы кроме велосипеда с иной техникой не знакомы, это не означает, что её не существует. Хотя я рад за Вас, что Вы знакомы с "велосипедом" - там есть резина, цепь,... - что велозавод НЕ ДЕЛАЕТ это изготавливают смежники.
4. Вы, "як споживач" хоть раз объявили тендер? С реальными деньгами покрывающими кредиты на собственное производство? Под серийную партию, под экспериментальную, под "штучную"?
5. Только для "Вас" вкину пример:
ЛуганскТепловоз и Электрички
Хюндаи, шкоды, а новые луганские электрички как ходили - так и ходят. При чём по техническим параметрам, в условиях эксплуатации по нашим дорогам и сетью им равных НЕТ.
За чем нужно было валить завод - "приватизировать" - и не платить за продукцию по условиям самими прописанными?
- За чем было заказывать где то, а не серийную партию своевременно на заводе?
- Это как называется?
- Кому это выгодно, и кто за этим стоит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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