RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Продажі вживаних
автомобілів зросли на 84%

Продажі вживаних автомобілів зросли на 84%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:22

Продажі вживаних автомобілів зросли на 84%

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2018 року порівняно з листопадом 2017 року продажі вживаних автомобілів зросли..

Дивися повний текст Продажі вживаних автомобілів зросли на 84%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86079
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:22

Зубожіння :)))
uncletemala
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, EKO, shapo, Тракторист і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць 1 ... 12, 13, 14
R2 » Нед 02 гру, 2018 16:41
139 7596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 18:19
Тракторист
6 найліпших автомобілів для жінок - опитування
R2 » Суб 01 гру, 2018 23:22
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 23:22
georgizark
В Україні зростають продажі квартир 1, 2, 3
R2 » Чет 01 лис, 2018 10:57
28 2038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 02:44
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.