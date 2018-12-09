Місяць тому monobank презентував валютні картки.
Дивися повний текст Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:33
Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує.
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:33
Почти то же, что и у Привата: 2% снятие за рубежом, 1% в Украине.
Плюс у Привата есть возможность пополнения валютой через терминал и возможность иметь две валютные карты на один счет. Что решает вопрос беспроцентного перевода денег за границу, например ребенку, который там учится.
А монобанк такое может ?
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