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Валютні картки monobank:
навіщо і скільки це коштує

Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:33

Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує

Пропонуємо до обговорення:
Місяць тому monobank презентував валютні картки.

Дивися повний текст Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:33

Почти то же, что и у Привата: 2% снятие за рубежом, 1% в Украине.
Плюс у Привата есть возможность пополнения валютой через терминал и возможность иметь две валютные карты на один счет. Что решает вопрос беспроцентного перевода денег за границу, например ребенку, который там учится.
А монобанк такое может ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:17

секта монобанка уже начинает порядком утомлять
redmax11
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