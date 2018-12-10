Місяць тому monobank презентував валютні картки.
Дивися повний текст Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:33
Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютні картки monobank: навіщо і скільки це коштує.
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:33
Почти то же, что и у Привата: 2% снятие за рубежом, 1% в Украине.
Плюс у Привата есть возможность пополнения валютой через терминал и возможность иметь две валютные карты на один счет. Что решает вопрос беспроцентного перевода денег за границу, например ребенку, который там учится.
А монобанк такое может ?
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:22
Nickoss1, согласен - минус монобанка в том что к счету может быть привязана только одна карта ну и еще в том что обязательно нужен смартфон.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:51
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Приват.
Можно открыть карту: основная + подвязанная допка - в евро, ее пополнение евриками и в кассе и в терминале - комиссия 0, расчет картой в странах, где в ходу евро - комиссия 0.
Итого - чистый профит
Куда там виртуальному монобанку, такое не может ни один украинский банк
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:23
Зачем оно надо, если есть удобный Приват:?
Сначала думал будет что-то особенное и особо выгодное - фиг там. Очередной такой себе банчик, ничем не отличающийся от других.
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