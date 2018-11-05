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Як швидко наповнити каталог
товарів: мобільний додаток...

Як швидко наповнити каталог товарів: мобільний додаток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:01

Як швидко наповнити каталог товарів: мобільний додаток...

Пропонуємо до обговорення:
Для наповнення каталогу звичайного інтернет-магазину використовуються унікальні відомості про товар і певна інформаційна цінність (фотографії, схеми, креслення, відеоогляди і т.д.). Якщо говорити про мобільні додатки, в цьому випадку важливі:

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