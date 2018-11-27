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Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Підприємці, які займаються торгівлею онлайн, в 2015 році найбільше замовляли товари у компаній з Росії, Польщі та Білорусі.
Дивися повний текст Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські підприємці
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