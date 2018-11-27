Підприємці, які займаються торгівлею онлайн, в 2015 році найбільше замовляли товари у компаній з Росії, Польщі та Білорусі.
Дивися повний текст Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські підприємці.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05
Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські...
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Дивися повний текст Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські підприємці.
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05
Всё зависит от того не какие авто запчасти. Чем больше будет "еврономеров" тем больше акцент будет смещаться в сторону Польши и Китая.
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