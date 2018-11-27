RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Звідки найчастіше ввозять
автозапчастини українські...

Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05

Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємці, які займаються торгівлею онлайн, в 2015 році найбільше замовляли товари у компаній з Росії, Польщі та Білорусі.

Дивися повний текст Звідки найчастіше ввозять автозапчастини українські підприємці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86081
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05

Всё зависит от того не какие авто запчасти. Чем больше будет "еврономеров" тем больше акцент будет смещаться в сторону Польши и Китая.
kuto
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, vova3215 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна входить до трійки країн, де найчастіше...
R2 » Вів 04 гру, 2018 10:32
8 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 13:17
shapo
Росія частково розблокувала українські порти в...
R2 » Вів 04 гру, 2018 11:49
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 11:49
sequence
Westinghouse готова на 100% забезпечувати українські АЕС...
R2 » Вів 27 лис, 2018 08:35
1 169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 08:35
avax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.