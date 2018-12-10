Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон, який скасував норму про три посилки (інфографіка).
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Додано: Вів 11 гру, 2018 08:29
Порошенко підписав закон, який скасував норму про три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон, який скасував норму про три посилки (інфографіка).
Додано: Вів 11 гру, 2018 08:29
я ежедневно сру по 2 кг. наверно скоро будут брать налог за высранные килограммы
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