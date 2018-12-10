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Порошенко підписав закон,
який скасував норму про три...

Порошенко підписав закон, який скасував норму про три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:29

Порошенко підписав закон, який скасував норму про три...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон, який скасував норму про три посилки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:29

я ежедневно сру по 2 кг. наверно скоро будут брать налог за высранные килограммы
-Segey-
 
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